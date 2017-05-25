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Лидин поздравил Белозерцева с двухлетием работы губернатором Пензенской области

10:33 | 25.05.2017 | Политика

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Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил губернатора Ивана Белозерцева с двухлетием работы в должности главы региона.

Лидин поздравил Белозерцева с двухлетием работы губернатором Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«25 мая 2015 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева. За эти два года наша область не потеряла своих позиций, а по многим показателям мы сегодня вышли на лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе», — сказал он в ходе внеочередной 44-й сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в четверг, 25 мая.

Валерий Лидин поблагодарил Ивана Белозерцева за достойное и успешное выполнение возложенных на него обязанностей губернатора Пензенской области и пожелал ему успехов в дальнейшей работе на благо жителей региона.
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