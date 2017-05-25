Лидин поздравил Белозерцева с двухлетием работы губернатором Пензенской области Политика

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин поздравил губернатора Ивана Белозерцева с двухлетием работы в должности главы региона.

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«25 мая 2015 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева. За эти два года наша область не потеряла своих позиций, а по многим показателям мы сегодня вышли на лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе», — сказал он в ходе внеочередной 44-й сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в четверг, 25 мая.

Валерий Лидин поблагодарил Ивана Белозерцева за достойное и успешное выполнение возложенных на него обязанностей губернатора Пензенской области и пожелал ему успехов в дальнейшей работе на благо жителей региона.