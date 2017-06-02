В Пензенской области еще два депутата лишились своих мандатов Политика

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Полномочия двоих депутатов собрания представителей Камешкирского района Пензенской области — Любови Полкуновой и Николая Пронина — прекращены досрочно.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Являясь депутатами представительного органа местного самоуправления, они своевременно не подали в собрание представителей Камешкирского района сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год в отношении себя и членов семьи», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова в пятницу, 2 июня.

Она добавила, что в связи с несоблюдением ограничений, установленных законодательством о противодействии коррупции, прокурор внес представление — результатом его рассмотрение стало то, что эти депутаты лишились своих мандатов.

Как сообщается на сайте облизбиркома, Любовь Полкунова и Николай Пронин были выдвинуты для участия в выборах в качестве кандидатов в депутаты собрания представителей района в 2012 году реготделением партии «Единая Россия».

Ранее стало известно, что по этому же основанию досрочно были прекращены полномочия депутата собрания представителей Нижнеломовского района Андрея Марфина.

Кроме того, своих мандатов весной лишились трое депутатов пензенской гордумы из 14, представивших недостоверные сведения о доходах за 2015 год.