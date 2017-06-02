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Стали известны итоги праймериз «Единой России» перед довыборами в гордуму Пензы

19:14 | 02.06.2017 | Политика

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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Результаты предварительного голосования для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Пензенской городской думы шестого созыва по трем одномандатным округам — №1, №21 и №28 — обнародованы в пятницу, 2 июня.

Стали известны итоги праймериз «Единой России» перед довыборами в гордуму Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба гордумы, в качестве участников праймериз были зарегистрированы девять человек.

В их числе — генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников, студент Пензенского государственного технологического университета Алексей Филимонов, безработный Роман Шахмартов, методист дворца детского и юношеского творчества Татьяна Дурашова, юрисконсульт отдела кадров центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Денис Сильных.

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Кроме того, в предварительном голосовании участвовали директор центра занятости населения Пензы Николай Тактаров, директор детской музыкальной школы №1 Татьяна Демина, директор школы №30 Андрей Долов и генеральный директор ООО «МУП «Станица» Сергей Морозов.

Ранее трое депутатов гордумы, входящих во фракцию «Единая Россия» — Сергей Седов (округ №3), Борис Дрякин (округ №21) и Андрей Сакмаев (округ №28) — досрочно сложили полномочия. Они написали заявления после того, как прокуратура выявила в декларациях 14 народных избранников за 2015 год неполные и недостоверные сведения.

Итоги праймериз «Единой России» для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты пензенской гордумы шестого созыва:

Округ №3
Ратников Олег Борисович (53,99%)
Филимонов Алексей Олегович (35,05%)
Шахмартов Роман Игоревич (33,96%)

Округ №21
Тактаров Николай Михайлович (59,5%)
Дурашова Татьяна Вячеславовна (44,92%)
Сильных Денис Валентинович (42,91%)

Округ №28
Долов Андрей Алексеевич (54,06%)
Демина Татьяна Павловна (45,01%)
Морозов Сергей Александрович (42,92%)
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