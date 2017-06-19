Валерий Лидин принял участие в заседании Генсовета «Единой России» Политика

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин принял участие в заседании Генсовета партии, состоявшемся в Москве в минувшее воскресенье, 18 июня.

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Основными темами на нем стали подведение итогов предварительного голосования и подготовка к предстоящим выборам, которые пройдут в единый день голосования, 10 сентября.

«На заседании Генсовета лидер партии и руководители федеральных ее органов еще раз подчеркнули главное — и региональные исполкомы, и местные отделения, все члены партии должны постоянно взаимодействовать с гражданами, вести диалог с избирателями, привлекать их к реализации приоритетных социальных проектов. В Пензенской области мы идем именно по этому пути. Этим во многом объяснятся, почему наши кандидаты на предварительном голосовании получили такую высокую поддержку жителей региона», — отметил Валерий Лидин, комментируя состоявшееся заседание.

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Он также остановился на основных принципах проведения предвыборной кампании и самих выборов — конкурентности, открытости и легитимности.

«Секретарь Генерального совета партии, заместитель председателя Государственной думы Сергей Иванович Неверов четко сказал, что необходимо сформировать корпус наблюдателей, не допустить нарушений. Он особо подчеркнул, что у партии нет задачи получить конкретный результат, выражающийся в числовом значении, но есть задача обеспечить большинство, которое позволит нам реализовать курс президента, программу партии, основанную на наказах избирателей», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба регионального парламента.