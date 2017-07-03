Пензенские единороссы утвердят списки кандидатов в депутаты 5 июля Политика

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. XXIII конференция пензенского реготделения «Единой России» состоится в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящую среду, 5 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что в ходе нее будут утверждены кандидаты на выборы, которые состоятся в регионе в единый день голосования, 10 сентября.

Также будет одобрен проект предвыборной программы.

Читайте также

В Пензу прибыл Сергей Неверов

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения партии, ожидается, что в работе конференции примет участие губернатор Иван Белозерцев.

С докладом о предвыборной программе выступит лидер пензенских единороссов, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин.

В минувшее воскресенье, 2 июля, секретарь Генерального совета «Единой России», заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов провел в Пензе совещание, посвященное предстоящим выборам. В ходе него состоялось обсуждение стратегий избирательных кампаний в Пензенской, Саратовской, Кировской областях и Удмуртии.