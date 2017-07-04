Внутрипартийное совещание Неверова в Пензе носило «закрытый характер» — Дворянинов Политика

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Внутрипартийное совещание с участием секретаря Генсовета «Единой России» Сергея Неверова в Пензе 2 июля носило «закрытый характер», и на нем не предполагалось присутствие СМИ. Об этом ИА «PenzaNews» в ответ на ранее направленный редакционный запрос руководителю ЦИК «Единой России», депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову сообщил глава исполкома пензенского отделения партии Юрий Дворянинов.

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«Что же касается мероприятий в рамках визита в Пензу С.И. Неверова как заместителя председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, то организацией их освещения пензенское региональное отделение партии «Единая Россия» не занималось», — говорится в письме за его подписью.

Вместе с тем на главный вопрос редакционного запроса о том, кем именно и на каком уровне — региональном или федеральном — принималось решение, чтобы визит Сергея Неверова в Пензу не освещали представители местных СМИ, ответ так и не дан.

Более того, оставлено без внимания и замечание о том, что в поездке по ряду объектов Сергея Неверова сопровождали работники как минимум двух пензенских телеканалов — государственной телерадиокомпании «Пенза» и контролируемого областной властью «Экспресса», хотя журналистов на мероприятия пресс-служба партии не приглашала.

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Между тем это уже далеко не первый случай за последнее время, когда пресс-служба пензенского отделения партии «Единая Россия» избирательно подходит к информированию СМИ о важных предстоящих событиях с участием высокопоставленных лиц. Так, например, редакция ИА «PenzaNews» не была извещена о месте и времени проведения 28 июня заседания регионального политсовета партии «Единая Россия», на котором были оглашены предварительные списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, хотя первоначально возможность участия СМИ обсуждалась с пресс-службой.

Накануне о сложившейся ситуации был проинформирован лидер пензенских единороссов, председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшее воскресенье, 2 июля, секретарь Генерального совета «Единой России», заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов провел в Пензе совещание, посвященное предстоящим выборам. В ходе него состоялось обсуждение стратегий избирательных кампаний в Пензенской, Саратовской, Кировской областях и Удмуртии.

В рамках визита в Пензу Сергей Неверов посетил также областную библиотеку имени М.Ю. Лермонтова, активный пансион для людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» и новую школу в городе «Спутник».

Ни на одно из вышеуказанных мероприятий корреспонденты ИА «PenzaNews», а также других пензенских интернет-СМИ пресс-службой реготделения партии приглашены не были.

Пресс-секретарь Татьяна Бубнова сообщила, что участие журналистов не предполагалось изначально, однако конкретную причину назвать затруднилась. Она пояснила, что «так было решено», не уточнив при этом, кем именно.

Вместе с тем сюжеты о визите в Пензу Сергея Неверова появились не только на пензенском телевидении, но и на круглосуточном информационном канале «Россия 24».