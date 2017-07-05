Решение по кандидатуре Олега Мельниченко принял президиум Генсовета «Единой России» Политика

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Решение о включении заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олега Мельниченко в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области от «Единой России» принято президиумом Генерального совета партии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил лидер пензенских единороссов, спикер регионального парламента Валерий Лидин.

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«Для общеобластной части списка, которая состоит из трех человек, не требуется участие во внутрипартийном голосовании — в праймериз. […] Иван Александрович [Белозерцев, губернатор Пензенской области] сам дал согласие на то, чтобы возглавить этот список. Генеральный совет партии поддержал это решение. Я как секретарь был рекомендован политическим советом партии», — сказал он в ходе перерыва во время XXIII конференции реготделения «Единой России» в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, когда делегаты удалились для голосования за предложенные списки кандидатов.

Говоря об Олеге Мельниченко, Валерий Лидин пояснил, что его кандидатура предложена Генсоветом «Единой России» в интересах партии в целом, а также в пользу того, чтобы в списке было лицо федерального уровня.

«Олег Мельниченко — член политсовета пензенского регионального отделения партии, наш земляк, поэтому, я думаю, что в интересах партии это хорошая поддержка, чтобы вместе вести предвыборную работу «Единой России» на достижение результата», — подчеркнул Валерий Лидин.

Он добавил, что член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин, которого планировалось включить в первую тройку общеобластной части, возглавит региональную группу.

«В случае победы региональной группы он также будет депутатом парламента», — отметил собеседник агентства.

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Отвечая на вопрос о том, какой вклад Олег Мельниченко сможет внести в работу Законодательного собрания в Пензенской области в случае своего избрания в сентябре, Валерий Лидин сказал, что в первую очередь будет играть роль его богатый опыт.

«Он прошел все ступени в органах государственной власти Пензенской области, был и вице-губернатором, долгие годы занимался внутренней политикой, то есть он хорошо знает это направление работы. Второе — он приобрел бесценный опыт на посту заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО. Он это направление там очень достойно ведет, достойно справляется», — сказал секретарь реготделения «Единой России».

Кроме того, по мнению Валерия Лидина, партии необходимы молодые кадры.

«Сегодня нужны умные, талантливые и молодые кадры, которые должны войти в Законодательное собрание Пензенской области. Мы тоже занимаемся омоложением состава», — отметил он.