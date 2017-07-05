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Решение по кандидатуре Олега Мельниченко принял президиум Генсовета «Единой России»

12:13 | 05.07.2017 | Политика

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Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Решение о включении заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олега Мельниченко в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области от «Единой России» принято президиумом Генерального совета партии. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил лидер пензенских единороссов, спикер регионального парламента Валерий Лидин.

Решение по кандидатуре Олега Мельниченко принял президиум Генсовета «Единой России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для общеобластной части списка, которая состоит из трех человек, не требуется участие во внутрипартийном голосовании — в праймериз. […] Иван Александрович [Белозерцев, губернатор Пензенской области] сам дал согласие на то, чтобы возглавить этот список. Генеральный совет партии поддержал это решение. Я как секретарь был рекомендован политическим советом партии», — сказал он в ходе перерыва во время XXIII конференции реготделения «Единой России» в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, когда делегаты удалились для голосования за предложенные списки кандидатов.

Говоря об Олеге Мельниченко, Валерий Лидин пояснил, что его кандидатура предложена Генсоветом «Единой России» в интересах партии в целом, а также в пользу того, чтобы в списке было лицо федерального уровня.

«Олег Мельниченко — член политсовета пензенского регионального отделения партии, наш земляк, поэтому, я думаю, что в интересах партии это хорошая поддержка, чтобы вместе вести предвыборную работу «Единой России» на достижение результата», — подчеркнул Валерий Лидин.

Он добавил, что член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин, которого планировалось включить в первую тройку общеобластной части, возглавит региональную группу.

«В случае победы региональной группы он также будет депутатом парламента», — отметил собеседник агентства.

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Отвечая на вопрос о том, какой вклад Олег Мельниченко сможет внести в работу Законодательного собрания в Пензенской области в случае своего избрания в сентябре, Валерий Лидин сказал, что в первую очередь будет играть роль его богатый опыт.

«Он прошел все ступени в органах государственной власти Пензенской области, был и вице-губернатором, долгие годы занимался внутренней политикой, то есть он хорошо знает это направление работы. Второе — он приобрел бесценный опыт на посту заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО. Он это направление там очень достойно ведет, достойно справляется», — сказал секретарь реготделения «Единой России».

Кроме того, по мнению Валерия Лидина, партии необходимы молодые кадры.

«Сегодня нужны умные, талантливые и молодые кадры, которые должны войти в Законодательное собрание Пензенской области. Мы тоже занимаемся омоложением состава», — отметил он.
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