Кувайцев стал лидером июньского медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО Политика

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев возглавил медиарейтинг глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, подготовленный компанией «Медиалогия» за июнь 2017 года.

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Согласно представленным данным, его медиаиндекс составил 8 тыс. 658,8 пункта.

Как отмечается в пояснительной записке к рейтингу, на его результаты повлияло, в частности, поручение Виктора Кувайцева разработать в Пензе муниципальную программу по расселению ветхого и аварийного жилья, которая будет реализована при поддержке региональной власти.

Кроме того, среди событий с участием главы администрации города, которые широко освещались средствами массовой информации, аналитики отметили проверку хода ремонтных работ в районе стелы «Росток».

В тройку лидеров медиарейтинга также вошли главы администраций Уфы и Нижнего Новгорода Ирек Ялалов и Сергей Белов. Их медиаиндексы составили 5 тыс. 737 и 4 тыс. 655,5 пункта соответственно.

Медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.