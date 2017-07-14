Ратников, Тактаров и Долов пойдут на довыборы в гордуму Пензы от «Единой России» Политика

Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Генеральный директор АО «Радиозавод» Олег Ратников, руководитель центра занятости населения Пензы Николай Тактаров, ранее занимавший пост главы облизбиркома, и директор школы №30 Андрей Долов примут участие в дополнительных выборах депутатов гордумы шестого созыва по одномандатным округам №№3, 21 и 28 от «Единой России».

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Вопрос о выдвижении списка кандидатов был рассмотрен на заседании политсовета, состоявшегося в исполкоме пензенского регионального отделения партии в пятницу, 14 июля.

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Кандидатуры Олега Ратникова, Николая Тактарова и Андрея Долова были поддержаны единогласно.

Как сообщает пресс-служба реготделения «Единая Россия», также участники заседания подвели промежуточные итоги реализации партийных проектов.

Ранее трое депутатов гордумы, входящих во фракцию «Единая Россия» — Сергей Седов (округ №3), Борис Дрякин (округ №21) и Андрей Сакмаев (округ №28) — досрочно сложили полномочия. Они написали заявления после того, как прокуратура выявила в декларациях 14 народных избранников за 2015 год неполные и недостоверные сведения.