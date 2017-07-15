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Инициативы губернатора Белозерцева «тонут» из-за старой команды Бочкарева — Камнев

20:02 | 15.07.2017 | Политика

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Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев считает, что губернатор Иван Белозерцев не может существенно улучшить ситуацию в регионе, поскольку решать поставленные задачи ему мешает старая команда, доставшаяся от Василия Бочкарева, руководившего областью 17 лет — с 1998 по 2015 годы.

Инициативы губернатора Белозерцева «тонут» из-за старой команды Бочкарева — Камнев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Команда в целом осталась прежней... Даже депутаты [Законодательного собрания], если вы посмотрите, которые в 2012 году избирались — понятно, кто формировал списки «Единой России»; могу предположить, что предыдущий губернатор на это какое-то серьезное влияние оказывал — в целом они сохранились, за редким исключением. […] Правительство — где-то какие-то люди, конечно, поменялись, но в целом это все то же самое. Город — такая же ситуация», — сказал Георгий Камнев в ходе пресс-конференции в субботу, 15 июля, отвечая на вопрос о том, насколько изменилась ситуация в Пензенской области за последние два года.

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По его словам, «какие бы положительные моменты ни говорил губернатор, машина продолжает работать так же, как она работала — с теми же задачами и с тем же выхлопом».

«Понятно, стилистика первого лица поменялась — другого быть не должно. Хорошие инициативы выдвигаются и так далее. Может быть, больше стало личного общения первого лица с населением — «прямые линии», как бы они ни проходили, но так или иначе; встречи с избирателями, жителями Пензенской области. Но сам механизм остался тот же самый, и люди во многом остались те же самые, поэтому все положительные инициативы, которые выдвигаются, «тонут» в этой команде», — отметил первый секретарь обкома КПРФ.

Георгий Камнев подчеркнул, что это его личное мнение.
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