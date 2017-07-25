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Трохин ответил Фроленкову по поводу обращения к Белозерцеву с просьбой уйти в отставку

20:39 | 25.07.2017 | Политика

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, курирующий внутреннюю политику и координирующий взаимодействие со СМИ, дал ответ члену инициативной группы «За ответственную власть» Александру Фроленкову, который 4 июля подал обращение к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой уйти в отставку.

Трохин ответил Фроленкову по поводу обращения к Белозерцеву с просьбой уйти в отставку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Согласно законодательству, губернатор Пензенской области ежегодно отчитывается о работе правительства Пензенской области перед депутатами Законодательного собрания региона на основе анализа результатов деятельности различных отраслей экономики и социальной сферы. В 2017 году такой отчет состоялся 28 апреля в ходе очередной 43-й сессии Законодательного собрания Пензенской области. Ознакомиться с текстом документа, который не подтверждает изложенных в Вашем обращении сведений, Вы можете на официальном сайте Законодательного собрания [...]. Следует отметить, что, заслушав отчет, депутаты поддержали действия губернатора и правительства Пензенской области по обеспечению комплексного социально-экономического развития Пензенской области», — говорится в ответе Василия Трохина, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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При этом в нижнем левом углу письма указано, что исполнителем, подготовившим документ на подпись вице-премьеру региона, является пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

Александр Фроленков, который в 2015 году был выдвинут в качестве кандидата в губернаторы Пензенской области от партии «ЧЕСТНО», но затем выбыл из предвыборной гонки, поскольку не смог получить ни одной подписи депутатов в свою поддержку, назвал письмо Василия Трохина отпиской.

«Вместо ухода в отставку по моему обращению от 4 июля за назначенного губернатора мне сейчас прислал отписку зампред правительства Пензенской области», — написал Александр Фроленков в Facebook, где также опубликовал и сам ответ вице-премьера.
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