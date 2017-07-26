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Оппозиция намерена сместить Алтынбаева с поста главы администрации Лопатинского района

17:15 | 26.07.2017 | Политика

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Пенза, 26 июля 2017. PenzaNews. Обком КПРФ начал подготовку к митингу за отставку главы администрации Лопатинского района Пензенской области Ришата Алтынбаева. Соответствующая информация размещена на официальном сайте пензенского отделения партии.

Оппозиция намерена сместить Алтынбаева с поста главы администрации Лопатинского района

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По мнению представителей оппозиции, «алтынбаевская команда» даже после массового агитационного выезда в Лопатино группы коммунистов из Пензы, который стал реакцией на задержание двоих активистов за распространение газет «Пензенская искра» на местном рынке, «продолжает издеваться над людьми и здравым смыслом».

«Как свидетельствуют граждане, выдвинутые коммунистами в местные органы самоуправления, их стали запугивать, принуждать к отзыву своих кандидатур с выборов. Кому-то угрожают увольнением, кому — надуманными проверками предприятий и организаций, кому просто мотают нервы», — отмечается в тексте сообщения.

В нем добавляется, что «местные царьки, подобные Алтынбаеву, боящиеся всякой оппозиции» все делают для того, чтобы не пустить коммунистов и просто порядочных людей во власть, поскольку в случае победы «зашатаются кресла под некими частями тела главы района и главы администрации, а это для них — смерти подобно».

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Пензенские коммунисты заявили, что на беспредел, запугивание и политическое хамство они будут отвечать уличным протестом.

«Рейтинг власти и так пополз вниз после массовых митингов в Белинском против действий главы администрации [Василия Чернышова], теперь, видимо, Алтынбаев жаждет подобного сценария», — говорится в публикации на сайте обкома КПРФ.

В тексте сообщения Ришата Алтынбаева представители оппозиции называют «забронзовевшим» аппаратчиком бочкаревского разлива», намекая на то, что он занимает пост главы администрации Лопатинского района уже почти 18 лет — с августа 1999 года.
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