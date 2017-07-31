Евгений Сиротский освободит пост главы пензенского департамента СМИ в октябре Политика

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгений Сиротский, назначенный на эту должность осенью 2016 года, намерен освободить занимаемый пост в октябре.

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«У меня контракт годовой заканчивается 14 октября. В любом случае я пока не планирую его продлевать», — сообщил Евгений Сиротский ИА «PenzaNews» в понедельник, 31 июля.

Он отметил, что раньше этого срока увольняться не будет, так как осталось доработать не так много времени.

Отвечая на вопрос о том, кто может сменить его на посту руководителя департамента информационной политики и СМИ Пензенской области, чиновник пояснил, что этот вопрос находится вне его компетенции.

«Я не назначаю и не увольняю», — сказал собеседник агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», член президиума политсовета реготделения «Единой России» Евгений Сиротский был назначен и.о. начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области примерно через две недели после того, как должность руководителя ведомства освободил Олег Долженко. Тот в свою очередь занимал пост главы вновь созданного департамента с начала 2016 года.

До этого в структуре органов госвласти Пензенской области действовал департамент внутренней политики и массовых коммуникаций, который возглавлял Александр Елатонцев. Он был назначен руководителем ведомства еще во времена губернаторства Василия Бочкарева и остался при своей должности после формирования главой региона Иваном Белозерцевым нового состава областного правительства 1 декабря 2015 года.