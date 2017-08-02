Зарегистрированы 72 кандидата-одномандатника в пензенское Заксобрание, троим отказано Политика

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Окружные избирательные комиссии зарегистрировали 72 кандидата-одномандатника в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва из 75 заявившихся.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» заместитель главы облизбиркома Алексей Климухин, троим кандидатам было отказано в регистрации.

«Все они самовыдвиженцы. Двое из них — Юрий Владимирович Вобликов [правозащитник] и Иван Денисович Финогеев [председатель совета молодежной общественной организации «Поколение нового времени»] — не представили документы на регистрацию. Еще один — Андрей Сергеевич Прошин [экс-депутат собрания представителей Кузнецка] — представил, но количество достоверных подписей оказалось недостаточным для регистрации», — сказал собеседник агентства.

Он добавил также, что из 72 зарегистрированных кандидатов-одномандатников двое — Александр Стряпихин и Валентин Завертяев — являются самовыдвиженцами, остальные представляют четыре парламентские партии.

«По 18 человек зарегистрированы от «Единой России» и ЛДПР, по 17 человек — от КПРФ и «Справедливой России», — уточнил Алексей Климухин.

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До этого стало известно, что все 10 политических партий, которые ранее направили в облизбирком документы на регистрацию, примут участие в выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, назначенных на 10 сентября.

Это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», а также «Партия социальной защиты», «Партия пенсионеров», партия «За справедливость», «Патриоты России», партия «Зеленые» и «Родина».

Выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва пройдут по смешанной избирательной системе: из 36 депутатов 18 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 18 — по одномандатным округам (мажоритарная система).

Для голосования на выборах в региональный парламент каждый избиратель получит два бюллетеня — по областному и одномандатному округам. В первом случае он сможет проголосовать за одну из партий, чьи списки зарегистрировал облизбирком. По второму бюллетеню избиратель должен отдать предпочтение конкретному кандидату.

Графы «Против всех» в обоих бюллетенях не будет.

Для прохождения в Законодательное собрание Пензенской области партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в округах — получить относительное большинство голосов.