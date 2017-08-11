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В Пензенской области определят лучших госслужащих

11:36 | 11.08.2017 | Политика

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Прием документов для участия в ежегодном конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий» стартует в Пензенской области 15 сентября.

В Пензенской области определят лучших госслужащих

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно положению, к участию в нем допускаются гражданские служащие, рекомендованные руководителями органов власти, проработавшие не менее года, а также не имеющие дисциплинарных взысканий за предыдущие 12 месяцев.

Согласно положению о конкурсе, он будет проводиться как среди руководителей, так и среди советников и специалистов.

Заявки будут приниматься в областном правительстве до 16 октября.

Лучших определят в шести номинациях — «Экономика и финансы», «Градостроительство, архитектура и природопользование», «Социальное и культурное развитие, здравоохранение и образование», «Информационное развитие», «Промышленность, транспорт и энергетика», «Правовое, организационное и кадровое обеспечение».

От определенного органа власти могут участвовать не более двух претендентов по каждой из номинаций и конкурсных групп.

Конкурс будет проходить в два этапа. В рамках первого, который состоится с 17 по 31 октября, будет дана оценка документам участников по балльной системе. Максимально возможный результат составляет 40 баллов.

К участию во втором этапе допускаются претенденты, набравшие не менее 25 баллов. С 1 по 15 ноября их ждет индивидуальное собеседование по теме конкурсной работы.

Победители будут награждены дипломами губернатора с присвоением звания «Лучший государственный гражданский служащий Пензенской области» и ценными подарками.
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