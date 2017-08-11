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Сергей Неверов посетил Законодательное собрание Пензенской области

13:39 | 11.08.2017 | Политика

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Секретарь Генсовета «Единой России», заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов посетил Законодательное собрание Пензенской области в ходе своего визита в регион в пятницу, 11 августа.

Сергей Неверов посетил Законодательное собрание Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, он обсудил со спикером, лидером пензенских единороссов Валерием Лидиным реализацию проектов, получивших поддержку на федеральном уровне. В их числе — «Городская среда», «Театры малых городов», «Местный дом культуры» и «Парки малых городов».

Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках межпарламентского сотрудничества.

Сергей Неверов прибыл в Пензу в составе официальной делегации премьер-министра РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, который, как ожидается, посетит город «Спутник», проведет совещание на тему жилищного строительства и встретится с партактивом ПФО.
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