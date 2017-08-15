Георгий Камнев продолжает рабочие встречи с немецкими политиками в Берлине Политика

Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев (Georgy Kamnev), который с 13 августа находится с рабочим визитом в Берлине, продолжает встречи с немецкими политиками, обсуждая с ними актуальные вопросы международной повестки.

Фото: Kprfpenza.ru

Так, во вторник, 15 августа, Георгий Камнев пообщался с членом Бундестага, представителем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Левой партии Германии («Die Linke») Андреем Хунко (Andrej Hunko), а также членом Палаты депутатов Берлина, представителем Партии европейских левых, входящей в Европарламент, Джудит Бендой (Judith Benda).

Перед началом встречи, которая состоялась в Бундестаге, Андрей Хунко провел для Георгия Камнева экскурсию по зданию парламента Германии и рассказал об его истории.

Он выразил благодарность руководителю пензенского обкома КПРФ за визит в столицу ФРГ, подчеркнув при этом, что выступает за укрепление межпартийных связей.

В свою очередь Георгий Камнев отметил, что Андрей Хунко хорошо известен в России благодаря своей позиции по Донбассу и Украине. Он также обратил внимание на то, что немецкий политик является частым гостем на мероприятиях КПРФ.

«Мы помним Ваше блестящее выступление на Орловском экономическом форуме, который проходил в прошлом году, и внимательно следим за Вашими выступлениями по украинскому вопросу», — сказал Георгий Камнев, обращаясь к Андрею Хунко.

Одной из ключевых тем разговора политиков стал вопрос об антироссийских санкциях.

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Лидер пензенских коммунистов выразил мнение, что власти страны стараются по максимуму использовать введенные западными странами ограничения в своих интересах.

«Международная повестка сильно влияет и на внутреннюю политику в стране. Власть, используя подконтрольные ей СМИ, делает из запада «страшилку», предлагает сплотиться вокруг нее и таким образом отвлекает народ от внутренних проблем. Санкции становятся темой, которую эксплуатирует правящая партия», — пояснил Георгий Камнев.

В свою очередь Андрей Хунко отметил, что в Германии далеко не все довольны введением санкций против России.

«Они вредят немецким бизнесменам, которые ведут дела в России. И эти бизнесмены выступают против введения санкций и дальнейшей эскалации конфликта. Это не доминирующая позиция в этих кругах, но она присутствует. По опросам общественного мнения, около 80% немцев выступают против санкций. Что касается парламента, то мы единственная партия, которая не поддерживает санкции. Сейчас наши СМИ опять обсуждают этот вопрос. Недавно один из либералов выступил с инициативой отменить санкции. Его поддержала и сопредседатель нашей фракции Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht)», — сказал Андрей Хунко.

Участники встречи также обсудили ход избирательных кампаний в немецкий Бундестаг и в Законодательное собрание Пензенской области.

Своими наработками поделилась член Палаты депутатов Берлина Джудит Бенда, которая также является кандидатом в депутаты Бундестага.

По ее словам, в Германии бедные слои населения не ходят на выборы, не веря в возможность перемен, при этом богатые всегда охотно голосуют на избирательных участках.

Комментируя протестные акции в стране, Джудит Бенда процитировала высказывание вождя мирового пролетариата, создателя первого в истории социалистического государства Владимира Ленина (Vladimir Lenin).

«Он как-то сказал, что если немецкие революционеры захотят захватить вокзал, они сначала купят билеты. В Германии не очень развит сейчас социальный протест, хотя проблем достаточно», — отметила она.

В свою очередь Георгий Камнев, рассказав о том, как обычно проходят выборы в России и в Пензенской области, пригласил немецких политиков посетить регион.

В общей сложности встреча продолжалась более двух часов. Ее участники обсудили ряд важных вопросов и договорились о взаимных визитах, сотрудничестве и взаимодействии.

Фото: Kprfpenza.ru

По информации пресс-службы пензенского обкома КПРФ, во второй половине дня Георгий Камнев посетил Потсдам, где в 1945 году проходила знаменитая конференция с участием лидеров стран антигитлеровской коалиции — Иосифа Сталина (Joseph Stalin), Гарри Трумэна (Harry Truman) и Уинстона Черчилля (Winston Churchill).

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший понедельник, 14 августа, Георгий Камнев провел встречу с главой департамента по международной политике Левой партии Германии («Die Linke») Андреасом Гюнтером (Andreas Günter).

13 августа лидер пензенских коммунистов встретился с руководителями запрещенной на Украине организации «Боротьба» Сергеем Киричуком (Sergey Kirichuk) и Виктором Шапиновым (Victor Shapinov). Коммунисты посетили мемориальный комплекс в Трептов-парке и возложили цветы к памятнику советскому воину-освободителю.