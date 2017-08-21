В Пензу прибыла делегация чиновников из Ульяновска Политика

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники администрации Ульяновска прибыли в Пензу в рабочим визитом в понедельник, 21 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

В состав делегации вошли руководитель аппарата администрации города Сергей Горячев, замглавы мэрии, начальник управления по строительству Сергей Гигирев, начальник контрольно-ревизионного управления администрации Ульяновска Алексей Егоров и глава администрации Заволжского района Наиль Юманкулов.

Гости ознакомились со структурами городской и районных администраций, оценили взаимодействие власти с муниципальными предприятиями и учреждениями, а также рассмотрели положительные практики Пензы в вопросах благоустройства и реализации крупных проектов.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев рассказал о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». В качестве примера он привел улицу Антонова, где проходит завершающий этап реконструкции.

«Благодаря реконструкции мы не только расширим и приведем в нормативное состояние проезжую часть, но и обустроим сети ливневой канализации, современное освещение, светофоры, знаковое хозяйство, тротуары и зеленые зоны», — пояснил он.

Глава администрации Пензы отметил, что особое внимание отводу воды уделяется и на других объектах, вошедших в программу.

«Мы восстанавливаем ливнеприемники, строим локальные очистные сооружения, кроме того, сопровождаем ремонт дорог комфортными пешеходными связями», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Говоря о партнерских связях Пензы и Ульяновска, он поблагодарил гостей за поддержку, которую город оказал во время крупной аварии на ТЭЦ-1.

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«Когда у нас случилась беда, и нужно было восстанавливать теплоснабжение после аварии на ТЭЦ, Ульяновск первым предложил свою помощь. Спасибо вам за поддержку. Мы высоко ценим ту атмосферу добрососедства и партнерства, которая царит в отношениях между нашими городами. Надеемся, что в дальнейшем сможем расширить и укрепить конструктивное взаимодействие во благо наших земляков», — сказал Виктор Кувайцев.

В свою очередь представители администрации Ульяновска поблагодарили власти Пензы за помощь в ликвидации последствий урагана и пригласили нанести ответный визит.

Затем гости посетили социально значимые объекты Пензы, сообщает пресс-служба мэрии.