Предвыборная кампания в Пензенской области пока проходит без явных нарушений — Афонин Политика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Зампред ЦК КПРФ, первый замглавы комитета Госдумы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин заявил, что предвыборная кампания в Пензенской области пока проходит без явных нарушений.

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«Ряд процессов, которые были в предыдущее время, их сейчас уже нет. И я с позитивом отмечаю, что в Пензенской области не стали выставлять партию-спойлера [«Коммунисты России»]. Наши товарищи добились, чтобы эта организация не участвовала в выборах», — сказал он в ходе пресс-конференции в пензенском «Сталинском центре» в среду, 23 августа.

По словам Юрия Афонина, некоторые проблемы в ходе предвыборной кампании все же возникли: в качестве примера он привел ситуацию в Пензе с кандидатом от КПРФ, завлабораторией онкодиспансера Антоном Столяровым.

«Ярких случаев нарушения избирательного законодательства не видел. Нам очень важно, чтобы эта кампания прошла как кампания борьбы команд и интересов», — добавил депутат Госдумы.

По его словам, все должны быть заинтересованы в честных выборах.

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«Мы ко дню голосования будем готовиться. Как правильно говорят: «Доверяй, но проверяй». [...] В Пензенскую область приедут наши товарищи из соседних регионов, чтобы осуществить независимый контроль — в первую очередь на сельской территории. По нашим данным, уже в нескольких районах ставится задача — за партию власти 88%. Я некоторым руководителям задаю вопрос: «Слушайте, вы ставите задачу за себя больше, чем получил действующий президент Путин на выборах президента Российской Федерации. Вы что, считаете себя более авторитетными и знаковыми людьми, чем президент?» — сказал Юрий Афонин.

Он также выразил надежду на то, что никаких эксцессов до выборов, назначенных на 10 сентября, в Пензенской области не произойдет.