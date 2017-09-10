Нужно обязательно приходить на выборы и голосовать — Георгий Камнев Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона пятого созыва, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев считает, что каждый житель области в единый день голосования должен прийти на избирательные участки и исполнить свой гражданский долг.

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«Мы убеждены, что с помощью выборов можно что-то изменить. Важно, чтобы люди в это верили и приходили», — сказал он, проголосовав на участке №108, расположенном в школе №77.

Георгий Камнев напомнил, что на прошлых выборах в региональный парламент в 2012 году наблюдалась невысокая явка — примерно 30%.

«Это очень мало, конечно. Выбирает, по сути, небольшое количество людей, а если бы людей пришло больше, то они своими голосами выразили бы свое мнение и, возможно, результат был бы другой. [...] Поэтому обязательно надо приходить всем и голосовать», — сказал он.

По словам Георгия Камнева, коммунисты пока фиксируют относительно немного сообщений о нарушениях в ходе выборов.

«Они носят такой небольшой, мелкий характер, поэтому мы считаем, что выборы пройдут нормально», — добавил член президиума ЦК КПРФ.

Кроме выборов в Законодательное собрание региона, 10 сентября в Пензе избирают депутатов городской думы по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.

Также в единый день голосования проходит избрание депутатов собраний представителей 24 районов Пензенской области и города Сердобска.

Новые народные избранники после 10 сентября появятся и в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводятся довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска.