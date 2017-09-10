15:19:22 Воскресенье, 10 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Рейтинги Выборы-2017
ВЫБОРЫ-2017 К полудню в Пензенской области проголосовали почти 20% избирателей

Нужно обязательно приходить на выборы и голосовать — Георгий Камнев

11:44 | 10.09.2017 | Политика

Печать

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона пятого созыва, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев считает, что каждый житель области в единый день голосования должен прийти на избирательные участки и исполнить свой гражданский долг.

Нужно обязательно приходить на выборы и голосовать — Георгий Камнев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы убеждены, что с помощью выборов можно что-то изменить. Важно, чтобы люди в это верили и приходили», — сказал он, проголосовав на участке №108, расположенном в школе №77.

Георгий Камнев напомнил, что на прошлых выборах в региональный парламент в 2012 году наблюдалась невысокая явка — примерно 30%.

«Это очень мало, конечно. Выбирает, по сути, небольшое количество людей, а если бы людей пришло больше, то они своими голосами выразили бы свое мнение и, возможно, результат был бы другой. [...] Поэтому обязательно надо приходить всем и голосовать», — сказал он.

По словам Георгия Камнева, коммунисты пока фиксируют относительно немного сообщений о нарушениях в ходе выборов.

«Они носят такой небольшой, мелкий характер, поэтому мы считаем, что выборы пройдут нормально», — добавил член президиума ЦК КПРФ.

Кроме выборов в Законодательное собрание региона, 10 сентября в Пензе избирают депутатов городской думы по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.

Также в единый день голосования проходит избрание депутатов собраний представителей 24 районов Пензенской области и города Сердобска.

Новые народные избранники после 10 сентября появятся и в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводятся довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска.
Актуальное
Читайте также
Сергей Падалкин сообщил о трех нарушениях на выборах в Пензенской области На второй конкурс президентских грантов пока заявились три пензенские НКО
Трое жителей Ульяновска попались в Пензе на краже жевательной резинки Олег Селезнев вместо голодовки в Пензе возложил цветы к памятнику Ленину
В Пензе глава молодежного парламента наблюдает за ходом выборов на участке №159 Явка избирателей в Пензенской области за два часа голосования составила 7,57%
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама