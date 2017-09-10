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В Пензенской области проголосовала примерно треть избирателей

15:59 | 10.09.2017 | Политика

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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области, где проходят выборы в Законодательное собрание и представительные органы власти на местах, по данным на 15.00 воскресенья, 10 сентября, составила 32,88%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель избирательной комиссии региона.

В Пензенской области проголосовала примерно треть избирателей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в Пензенской области проголосовали 357 тыс. 148 человек.

Он напомнил также, что явка избирателей в регионе на полдень составляла 19,77%, на 10.00 — 7,57%.

Выборы будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порог явки отсутствует.

В списки для голосования в Пензенской области включено 1 млн. 81 тыс. 712 человек, из них 168 тыс. 979 — в возрасте от 18 до 30 лет.

Право проголосовать впервые получили 27 тыс. 498 молодых жителей региона, которые к 10 сентября достигли совершеннолетия.

В единый день голосования, 10 сентября, кроме выборов в Законодательное собрание Пензенской области, проходит избрание депутатов собраний представителей 24 районов и города Сердобска.

Новые народные избранники также появятся в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводятся довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска, а в Пензенскую городскую думу избирают депутатов по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.
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