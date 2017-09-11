07:46:27 Понедельник, 11 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Выборы в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва. Пенза, 10 сентября 2017 г.

«Справедливая Россия» набирает менее 5% на выборах в Заксобрание Пензенской области

04:47 | 11.09.2017 | Политика

Печать

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Партия «Справедливая Россия» набирает на выборах в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва 4,99% голосов после обработки почти 90% протоколов участковых избирательных комиссий.

«Справедливая Россия» набирает менее 5% на выборах в Заксобрание Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Таким образом, эсеры могут не преодолеть 5-процентный барьер, установленный для прохождения в региональный парламент.

Коммунисты, как и прежде, набирают около 13%, ЛДПР — чуть более 7%.

Среди шести непарламентских партий лучший результат показывает «Партия пенсионеров России» — у нее 1,40%. Аутсайдером являются «Патриоты России», у которых только 0,36%.

Безоговорочный и уже недосягаемый лидер по единому округу на выборах в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва — партия «Единая Россия». За нее проголосовали почти 70% избирателей.

Кроме того, единороссы выигрывают во всех 18 одномандатных округах.

По предварительным данным, явка избирателей в Пензенской области составила около 50%.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области обработано более половины всех протоколов В Пензенской области обработано более 40% протоколов УИК, лидирует «Единая Россия»
Избирательная кампания в Пензенской области прошла спокойнее, чем в 2016 году — Плахута В Пензенской области озвучены данные по избирателям, голосовавшим по месту пребывания
«Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Пензенской области В Пензенской области четыре человека наказаны после выдачи избирателю двух бюллетеней
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама