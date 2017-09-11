«Справедливая Россия» набирает менее 5% на выборах в Заксобрание Пензенской области Политика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Партия «Справедливая Россия» набирает на выборах в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва 4,99% голосов после обработки почти 90% протоколов участковых избирательных комиссий.

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Таким образом, эсеры могут не преодолеть 5-процентный барьер, установленный для прохождения в региональный парламент.

Коммунисты, как и прежде, набирают около 13%, ЛДПР — чуть более 7%.

Среди шести непарламентских партий лучший результат показывает «Партия пенсионеров России» — у нее 1,40%. Аутсайдером являются «Патриоты России», у которых только 0,36%.

Безоговорочный и уже недосягаемый лидер по единому округу на выборах в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва — партия «Единая Россия». За нее проголосовали почти 70% избирателей.

Кроме того, единороссы выигрывают во всех 18 одномандатных округах.

По предварительным данным, явка избирателей в Пензенской области составила около 50%.