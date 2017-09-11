«Справедливая Россия» продолжает падать, «Единая Россия» закрепляет успех Политика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Партия «Справедливая Россия» набирает на выборах в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва 4,91% голосов после обработки более чем 95% протоколов участковых избирательных комиссий.

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За последние полчаса эсеры потеряли 0,8% и существенно удалились от 5-процентного барьера, который установлен для прохождения в региональный парламент.

Коммунисты, как и прежде, набирают почти 13%, ЛДПР — около 7%.

Абсолютным лидером гонки является «Единая Россия», которая закрепила успех на уровне 69,66%. Не исключено, что после обработки 100% протоколов партия власти преодолеет рубеж в 70%.

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Кроме того, как ранее сообщало ИА «PenzaNews», кандидаты-единороссы выигрывают во всех 18 одномандатных округах.

Среди непарламентских партий лучший результат показывает «Партия пенсионеров России» — 1,38%. Далее следуют «Зеленые», у них 0,71%. Партия «За справедливость» набирает 0,63%, «Родина» — 0,44%, «Партия социальной защиты» — 0,41%.

Аутсайдером избирательного марафона является партия «Патриоты России», у них всего 0,37%.

Явка в Пензенской области, согласно предварительным данным, составила 50,23%.