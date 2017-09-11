15:47:39 Понедельник, 11 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Выборы в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва. Пенза, 10 сентября 2017 г.

Правозащитник Юрий Вобликов избран депутатом

14:21 | 11.09.2017 | Политика

Печать

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Правозащитник Юрий Вобликов, получивший известность как «человек-противогаз» благодаря неординарному подходу к организации различных уличных протестных мероприятий, избран депутатом комитета местного самоуправления Каменского сельсовета Каменского района Пензенской области второго созыва по одномандатному округу №7 в ходе дополнительных выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье, 10 сентября.

Правозащитник Юрий Вобликов избран депутатом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Политическими соперниками Юрия Вобликова, который шел как самовыдвиженец, были две женщины — Светлана Бокарева 1970 года рождения, представляющая партию «Единая Россия», и 43-летняя Инна Лазарева от ЛДПР.

В итоге Юрий Вобликов, которому в июле исполнилось 62 года, набрал больше всех голосов — 35.

За Светлану Бокареву было подано 19 бюллетеней, за Инну Лазареву — 5.

В ходе избирательной кампании 2017 года Юрий Вобликов также намеревался стать депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, однако в регистрации в качестве кандидата ему было отказано.
Актуальное
Читайте также
Иван Белозерцев отметил важность развития фонда «Поручитель» для поддержки МСП Валерий Лидин назвал районы, где за «Единую Россию» проголосовали более 80% избирателей
Стало известно, в каких вузах Пензы самый быстрый интернет от «МегаФона» Под Кузнецком «ВАЗ» раздавило при столкновении четырех машин, погиб пассажир
На набережной Суры в Пензе готовят основание для прогулочной зоны У жителя Пензы изъято более 200 «серых» SIM-карт
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама