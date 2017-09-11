Правозащитник Юрий Вобликов избран депутатом Политика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Правозащитник Юрий Вобликов, получивший известность как «человек-противогаз» благодаря неординарному подходу к организации различных уличных протестных мероприятий, избран депутатом комитета местного самоуправления Каменского сельсовета Каменского района Пензенской области второго созыва по одномандатному округу №7 в ходе дополнительных выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье, 10 сентября.

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Политическими соперниками Юрия Вобликова, который шел как самовыдвиженец, были две женщины — Светлана Бокарева 1970 года рождения, представляющая партию «Единая Россия», и 43-летняя Инна Лазарева от ЛДПР.

В итоге Юрий Вобликов, которому в июле исполнилось 62 года, набрал больше всех голосов — 35.

За Светлану Бокареву было подано 19 бюллетеней, за Инну Лазареву — 5.

В ходе избирательной кампании 2017 года Юрий Вобликов также намеревался стать депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, однако в регистрации в качестве кандидата ему было отказано.