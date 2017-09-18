Евгений Сиротский покинул пост главы пензенского департамента СМИ Политика

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Исполняющий обязанности начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Евгений Сиротский, назначенный на эту должность осенью 2016 года, освободил занимаемый пост. Об этом он сообщил ИА «PenzaNews» в понедельник, 18 сентября.

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По словам Евгения Сиротского, его последним рабочим днем стала пятница, 15 сентября.

В приемной департамента информационной политики и СМИ пояснили, что в настоящее время неизвестно, кто будет исполнять обязанности руководителя ведомства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», член президиума политсовета реготделения «Единой России» Евгений Сиротский был назначен и.о. начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области примерно через две недели после того, как должность руководителя ведомства освободил Олег Долженко. Тот в свою очередь занимал пост главы вновь созданного департамента с начала 2016 года.

До этого в структуре органов госвласти Пензенской области действовал департамент внутренней политики и массовых коммуникаций, который возглавлял Александр Елатонцев. Он был назначен руководителем ведомства еще во времена губернаторства Василия Бочкарева и остался при своей должности после формирования главой региона Иваном Белозерцевым нового состава областного правительства 1 декабря 2015 года.