Ратникову, Долову и Тактарову вручили удостоверения депутатов пензенской гордумы Политика

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев вручил удостоверения депутатов городской думы Олегу Ратникову, Николаю Тактарову и Андрею Долову, победившим на дополнительных выборах в единый день голосования, 10 сентября.

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Перед рассмотрением вопросов, включенных повестку дня 37-й очередной сессии в четверг, 28 сентября, Валерий Савельев от всего депутатского корпуса поздравил их с избранием.

«Желаем в полной мере оправдать доверие избирателей и надеемся на плодотворную работу», — сказал он.

Вручение удостоверений было поддержано аплодисментами.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу были проведены в связи с тем, что в конце апреля трое депутатов, входивших во фракцию «Единая Россия» — Сергей Седов (округ №3), Борис Дрякин (округ №21) и Андрей Сакмаев (округ №28) — досрочно сложили полномочия.

Они написали заявления после того, как прокуратура выявила в декларациях 14 народных избранников за 2015 год неполные и недостоверные сведения.