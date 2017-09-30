Конкурс на замещение должности главы администрации Белинского района назначен на 16 ноября Политика

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Конкурс на замещение должности главы администрации Белинского района Пензенской области состоится 16 ноября. Соответствующее решение принято депутатами собрания представителей четвертого созыва на первой организационной сессии.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте районной администрации, прием документов от претендентов будет осуществляться по 13 октября включительно.

Форма контракта, который будет заключен с победителем конкурса, утверждена решением собрания представителей Белинского района от 26 сентября 2017 года. Его проект доступен в открытом доступе.

В нем указано, в частности, что глава местной администрации назначается на срок полномочий собрания представителей Белинского района четвертого созыва, но не менее чем на два года. Работа по данному контракту будет являться для него основной.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 августа 2017 года на очередной сессии собрания представителей Белинского района третьего созыва были досрочно прекращены полномочия главы администрации Василия Чернышова в связи с отставкой по собственному желанию.

На период до подведения итогов конкурса на замещение должности главы исполняющим обязанности руководителя администрации района был назначен Николай Дружинин.

На выборах, состоявшихся в единый день голосования, 10 сентября, Василий Чернышов был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии «Единая Россия» по областному избирательному округу.

На первой организационной сессии регионального парламента он занял пост председателя комитета по экономической политике.