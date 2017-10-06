Мэр Пензы объяснил, почему не комментирует ситуацию с Ширшиной и Попковым Политика

Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев пояснил, почему до сих пор не прокомментировал ситуацию с двумя его заместителями — Владимиром Попковым, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге, и Ириной Ширшиной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на мошенничество.

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«Не будем касаться этой темы», — сказал Виктор Кувайцев, отвечая на вопрос главного редактора ИА «PenzaNews» Павла Полосина, заданный после окончания онлайн-конференции в пятницу, 6 октября.

«Пока у меня нет никаких материалов, говорящих о том, что произошло», — пояснил мэр, добавив, что и оснований давать комментарии на этот счет у него тоже не имеется.

«Считаю это правильным, пока не пройдет расследование, [пока] в установленном законом порядке не будет что-то вынесено», — отметил Виктор Кувайцев, намекнув, что любые комментарии до этого могут быть расценены как давление на следствие.