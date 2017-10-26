Падалкин охарактеризовал Синенкова поговоркой «и швец, и жнец, и на дуде игрец» Политика

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Координатор регионального отделения движения «Левый фронт», руководитель пресс-службы пензенского обкома КПРФ Сергей Падалкин охарактеризовал директора гимназии №42 Олега Синенкова, которого, как ранее сообщало ИА «PenzaNews» со ссылкой на источник, лоббируют на пост главы областного департамента информационной политики и СМИ, поговоркой «и швец, и жнец, и на дуде игрец».

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«Еще один назначенец из старой бочкаревской команды. Очевидно, с кадрами у областной власти совсем плохо. Но дело даже не в этом. В последнее время у нас стало модным назначать на различные должности «специалистов во всех отраслях сразу». Эффективность таких «специалистов» говорит сама за себя», — написал оппозиционер на своей странице в Facebook, комментируя новость о возможном переходе Олега Синенкова на госслужбу.

В подтверждение своих слов он привел краткую биографию директора МКП «Теплоснабжение города Пензы» Михаила Кудимова.

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«Окончил сельхозакадемию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Начал трудовую деятельность в структурах ФНС, затем перешел в ЖКХ, был начальником управления ЖКХ города. Потом внезапно стал заместителем начальника управления культуры. Сейчас возглавляет МКП «Теплоснабжение города Пензы», которое имеет просто фантастические задолженности. В общем, «специалист во всех сферах», — отметил Сергей Падалкин.

По его мнению, «трудовая биография Синенкова еще забавнее».

«Вице-президент мотоциклетной федерации [Пензенской области], гендиректор ТРК «Экспресс», и.о. директора училища олимпийского резерва, директор гимназии. И в спорте человек разбирается, и в СМИ, и в школьных делах, и в партстроительстве. Синенков — руководитель первомайского районного отделения «Единой России». И швец, и жнец, и на дуде игрец», — написал оппозиционер.

«Кстати, кто-нибудь подскажет мне, зачем вообще нужен департамент СМИ? Контролировать районные газеты и «Пензенскую правду»?» — задал риторический вопрос Сергей Падалкин.

В минувшую среду, 25 октября, источник, близкий к правительственным кругам, сообщил ИА «PenzaNews», что высокопоставленный чиновник регионального уровня активно лоббирует на вакантный пост начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области директора гимназии №42 Олега Синенкова.

Собеседник агентства назвал «крайне тупиковым путем» назначение людей на ключевые должности по принципу лояльности и «ближнего круга», а не уровню профессионализма.

В тот же день Олег Синенков отказался подтвердить или опровергнуть ИА «PenzaNews» появившуюся информацию. Вместе с тем нескольким СМИ, которые также обратились к нему за комментариями, он сообщил, что предложений о новой работе ему пока не поступало, но при этом саму возможность назначения на пост руководителя департамента не исключил.

Некоторые издания, которые, как полагает ряд медиаэкспертов, активно взаимодействуют с правительством Пензенской области, в своих заметках об Олеге Синенкове назвали его успешным организатором, имеющим богатый управленческий опыт, в том числе связанный непосредственно со СМИ.