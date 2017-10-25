Олега Синенкова лоббируют на пост главы пензенского департамента СМИ — источник Политика

Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Высокопоставленный чиновник регионального уровня активно лоббирует на пост начальника департамента информационной политики и СМИ Пензенской области директора гимназии №42 Олега Синенкова. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил источник, близкий к правительственным кругам.

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По его словам, «пока нет никакой необходимости публично озвучивать фамилию этого чиновника», но его «недвусмысленные действия могут привести к обратному эффекту».

«Крайне тупиковый путь — назначать людей на ключевые должности по принципу лояльности и «ближнего круга», а не уровню профессионализма», — пояснил собеседник агентства.

По его мнению, Олег Синенков не имеет достаточного опыта в сфере СМИ, чтобы выстроить эффективную работу на посту главы медиадепартамента в первую очередь в части региональной информационной политики.

«Однако с большой долей вероятности можно утверждать, что Олег Николаевич [Синенков] примет предложение, если оно поступит. Полагаю, это будет воспринято им как некое задание губернатора Белозерцева, от которого не принято отказываться», — пояснил источник.

Он также выразил уверенность в том, что «Синенков как управленец формально справится с новыми обязанностями, но создаст такую систему, которая ему привычна».

«У меня складывается впечатление, что таким людям, как Синенков, на самом деле не важно, чем управлять, им главное управлять в принципе. Есть ли в чем-то разница — управляешь ты мотофедерацией, медиахолдингом «Экспресс», бассейном, школой, районной ячейкой «Единой России» или департаментом СМИ? Для меня, разумеется, есть — это разные сферы, а для кого-то, похоже, нет», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, в случае назначения Олега Синенкова главой департамента информполитики и СМИ Пензенской области может возникнуть несколько скрытых и даже открытых конфликтов с руководителями масс-медиа региона, которые «не удастся быстро погасить, что сильно ударит как по лоббисту, так и по губернатору».

Синенков Олег Николаевич родился в Пензе 15 октября 1964 года.

В 1984 году окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Инженер-конструктор».

Является мастером спорта СССР по легкой атлетике, в течение длительного времени был вице-президентом мотоциклетной федерации Пензенской области.

С августа 2011 года по сентябрь 2013 года — генеральный директор ТРК «Экспресс».

С сентября 2013 года по март 2014 года — генеральный директор ЗАО РКТВ «Мастер», входящего в контролируемый областной властью медиахолдинг «Экспресс».

С марта 2014 года по апрель 2015 года — исполняющий обязанности директора училища олимпийского резерва Пензенской области.

С мая 2015 года — директор гимназии №42 города Пензы.

Член партии «Единая Россия» с 2007 года.

В декабре 2016 года переизбран секретарем первомайского местного отделения «Единой России».

Имеет диплом и благодарность губернатора Пензенской области, почетную грамоту главы администрации Пензы, награжден медалями ДОСААФ и «Химвооружение».