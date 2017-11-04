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«Левый фронт» возмущен задержаниями в Пензе оппозиционеров

13:03 | 04.11.2017 | Политика

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Пенза, 4 ноября 2017. PenzaNews. «Левый фронт» возмущен превентивными задержаниями в Пензе активистов оппозиции — представителей молодежной организации «Поколение нового времени» — накануне Дня народного единства. Об этом заявил пресс-секретарь регионального отделения движения Сергей Падалкин.

«Левый фронт» возмущен задержаниями в Пензе оппозиционеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Эта ситуация в очередной раз показывает, что никакого народного единства нет и не может быть в капиталистической России, где кто-то вынужден выживать на 10–15 тыс. рублей в месяц, кто-то на народные деньги покупать себе виллы и яхты, а кто-то охранять преступный режим», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

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«Два года назад, также на «праздничном митинге» власти и профсоюзов, был задержан активист общественной организации «Дети войны» Владимир Зазерин с «неправильным» по мнению сотрудников полиции плакатом», — напомнил Сергей Падалкин.

Кроме того, оппозиционер обратился с призывом ко всем желающим посетить, по его словам, «поистине народный праздник 7 ноября», когда будет отмечаться 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции.

«Сбор в 9.00 у торгового центра «Арбат» на улице Московской», — указал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувший пятницу, 3 ноября, четверо активистов молодежной организации «Поколение нового времени» были задержаны на несколько часов сотрудниками правоохранительных органов.

По словам председателя совета «ПНВ» Ивана Финогеева, первоначально в качестве причины задержания полицейские назвали жалобу, поступившую якобы из магазина «Красное&Белое», где он и его товарищи ранее приобрели продукты. Позже в отделе полиции им пояснили, что по телефону поступил звонок от неких граждан, которые сообщили, что группа молодых людей на улице «что-то делает непотребное».

Иван Финогеев назвал озвученные полицейскими основания для задержания надуманными и предположил, что их действия связаны в первую очередь с намерением активистов организации, как и в 2015 году, провести одиночные пикеты в рамках официального митинга по случаю Дня народного единства.
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