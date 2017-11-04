В Пензе активистов «ПНВ» несколько часов продержали в отделе полиции Общество

Пенза, 4 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых активистов молодежной общественной организации «Поколение нового времени» вечером в минувшую пятницу, 3 ноября, и продержали в отделе полиции №4 города Пензы несколько часов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель совета «ПНВ» Иван Финогеев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нас задержали на подходе к моему дому — буквально в 100 метрах», — сказал собеседник агентства.

По словам Ивана Финогеева, первоначально полицейские пояснили, что поступила жалоба из магазина «Красное&Белое», где они ранее купили продукты, и необходимо проследовать туда, однако затем стражи порядка заявили, что работники торговой организации уже находятся в отделе.

«В итоге в отделении полиции никаких сотрудников магазина не оказалось, а на мой следующий вопрос о том, что мы здесь делаем, мне пояснили, что поступила жалоба с улицы — якобы какие-то бдительные граждане позвонили по телефону и сказали, что группа каких-то молодых неопределенных лиц что-то делает непотребное», — отметил председатель совета общественной организации.

Он уточнил, что активисты были задержаны примерно в 21.00, а отпустили их уже после полуночи.

Иван Финогеев высказал мнение, что озвученные полицейскими основания для задержания были надуманными, а их действия связаны, в частности, с намерением членов «ПНВ», как и в 2015 году, организовать одиночные пикеты в рамках официального митинга по случаю Дня народного единства.

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По его словам, провести их 4 ноября так и не удалось — свой плакат он не успел развернуть, а другого активиста Александра Агапова задержали еще до того, как он подошел к площади Ленина.

«Мы обнаружили, что по нам ориентировки оказывается были у сотрудников полиции», — отметил собеседник агентства.

Он предположил, что таким образом власть стремится держать все под контролем и нивелировать возможные негативные последствия для нее.

«Всем нужно отчитаться, что в регионах стабильно, все спокойно, никто не «против», все «за», поэтому стараются минимизировать политическую активность оппозиционную, в том числе такими — силовыми, скажем так — методами», — резюмировал Иван Финогеев.