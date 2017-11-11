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Алексей Атясов назначен главой администрации Лунинского района

09:51 | 11.11.2017 | Политика

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Лунино, 11 ноября 2017. PenzaNews. Алексей Атясов назначен на должность главы администрации Лунинского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение вакантной должности.

Алексей Атясов назначен главой администрации Лунинского района

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте администрации Лунинского района, всего в ходе 3-й очередной сессии собрания представителей, состоявшейся в пятницу, 10 ноября, депутаты рассмотрели две кандидатуры — конкуренцию Алексею Атясову составил начальник отдела по развитию сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства райадминистрации Евгений Андриянов.

После назначения Алексей Атясов поблагодарил за оказанное доверие и поддержку губернатора и правительство Пензенской области, депутатов собрания представителей Лунинского района и коллег.

«Все мои усилия, работа были и будут направлены на благо Лунинского района», ― сказал он.
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