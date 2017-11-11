Алексей Атясов назначен главой администрации Лунинского района Политика

Лунино, 11 ноября 2017. PenzaNews. Алексей Атясов назначен на должность главы администрации Лунинского района Пензенской области по результатам конкурса на замещение вакантной должности.

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Как сообщается на сайте администрации Лунинского района, всего в ходе 3-й очередной сессии собрания представителей, состоявшейся в пятницу, 10 ноября, депутаты рассмотрели две кандидатуры — конкуренцию Алексею Атясову составил начальник отдела по развитию сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства райадминистрации Евгений Андриянов.

После назначения Алексей Атясов поблагодарил за оказанное доверие и поддержку губернатора и правительство Пензенской области, депутатов собрания представителей Лунинского района и коллег.

«Все мои усилия, работа были и будут направлены на благо Лунинского района», ― сказал он.