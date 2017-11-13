В Пензе потребовали уволить вице-мэра за матерное слово Политика

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Молодежная общественная организация левого толка «Поколение нового времени» потребовала уволить заместителя главы администрации Пензы Владимира Попкова за то, что тот обматерил оппозиционера Павла Барабанщикова, который пришел к месту проведения официальных торжеств по случаю Дня народного единства, 4 ноября.

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Соответствующее обращение на имя мэра Пензы Виктора Кувайцева направил председатель совета «ПНВ» Иван Финогеев. Письмо датировано еще 8 ноября, однако его копия была разослана в редакции СМИ только поздно вечером в минувшее воскресенье, 12 ноября.

В обращении говорится, что совет «ПНВ» считает поведение Владимира Попкова возмутительным, а поводом к увольнению служит не только «хамское поведение» чиновника, но и то, что в отношении него ранее было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге.

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Также в тексте письма содержится ничем не подкрепленное предположение о том, что вице-мэр во время инцидента мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

По мнению Ивана Финогеева, в отсутствие кадрового решения по Владимиру Попкову «всю моральную ответственность должна нести администрация Пензы».

При этом, как следует из текста обращения, активисты «ПНВ» до сих пор так и не обратились в полицию с заявлением, чтобы привлечь Владимира Попкова к административной ответственности за ненормативную лексику.

В пресс-службе администрации Пензы ИА «PenzaNews» не стали никак комментировать письмо представителей оппозиции Виктору Кувайцеву, при этом напомнили, что орган власти рассматривает все поступающие обращения и дает ответы на них в установленные законом сроки.