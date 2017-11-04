В Пензе чиновник обматерил оппозиционера перед началом митинга 4 ноября Общество

Пенза, 4 ноября 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по социальной политике и развитию местного самоуправления Владимир Попков обматерил оппозиционера, который пришел к месту проведения официальных торжеств по случаю Дня народного единства, 4 ноября.

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Видеозапись инцидента с чиновником-матерщинником распространила пресс-служба молодежной организации левого толка «Поколение нового времени», четыре активиста которой накануне были задержаны на несколько часов сотрудниками полиции.

На кадрах видно, что председатель совета «ПНВ» Иван Финогеев и начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Пензы Олег Викулов напряженно спорят по поводу свернутого плаката, который держит в руках молодой человек.

В какой-то момент под звуки духового оркестра, исполнявшего известную советскую песню «Москва майская» [в ином названии — «Утро красит нежным светом»], в кадре появляется Владимир Попков и в жесткой ультимативной форме — с использованием простого и понятного многим матерного слова на букву «б» — требует от человека, ведущего съемку, покинуть место, пока он ему «чухальник не начистил».

Тот в свою очередь, перемещаясь в сторону от отходящего от него вице-мэра, с недоумением спрашивает: «Ты что делаешь?» Судя по голосу, съемку ведет оппозиционер Павел Барабанщиков, выполняющий функции пресс-секретаря «Поколения нового времени».

Двухминутное видео, состоящее преимущественно из пререканий Олега Викулова и Ивана Финогеева, а также одного обзывательства активистов «ПНВ» «баранами», которое допустил находившийся рядом с Владимиром Попковым человек, заканчивается фразой-требованием чиновника: «Паш, убери свою камеру».

После этого запись обрывается.

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В своем пресс-релизе, направленном в СМИ, активисты «Поколения нового времени» выразили надежду на то, что «неадекватное поведение Владимира Анатольевича [Попкова] и его друга не останется безнаказанным».

При этом они указывают, что провести одиночные пикеты 4 ноября в момент шествия по центральной улице Пензы праздничных колонн, в одной из которых шел губернатор Иван Белозерцев, никто из членов «ПНВ» так и не смог. По их данным, полицейским, дежурившим у рамок-металлодетекторов, заблаговременно раздали ориентировки с фотографиями активистов левой организации.

В итоге на улице Московской члена «ПНВ» Александра Агапова окружили сотрудники уголовного розыска и под предлогом возможного наличия у него наркотиков посадили в служебный автомобиль. Активист был отпущен только после окончания митинга.

Ивану Финогееву также не дали развернуть плакат с изображением пафосного олигарха и грязного шахтера, чтобы он мог публично выразить свое отношение ко Дню народного единства, как это удалось ему сделать в 2015 году.