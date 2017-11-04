В Пензе полицейский в письменном виде извинился перед Финогеевым после его задержания Общество

Пенза, 4 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудник отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе Илья Шмелев принес письменные извинения председателю совета молодежной организации «Поколение нового времени» Ивану Финогееву, который был задержан на несколько часов накануне официальных торжеств по случаю Дня народного единства, где он намеревался провести одиночную акцию.

Фото: пресс-служба «ПНВ»

Как следует из текста расписки с извинениями, который содержит многочисленные ошибки, что может говорить о низком уровне грамотности представителя правоохранительных органов, Илья Шмелев извинился «за принесенные неудобства» не от себя лично, а «от лица ОП №4 УМВД России по городу Пензе».

«Я, Шмелев Илья Владимирович, являюсь старшим оперативным дежурным ОП №4 УМВД России по городу Пензе, от лица ОП №4 УМВД России по городу Пензе приношу извинения за принесенные неудобства 3 ноября 2017 года гражданину Финогееву Ивану Денисовичу», — говорится в расписке.

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Ранее председатель совета «ПНВ» Иван Финогеев сообщил ИА «PenzaNews», что первоначально в качестве причины задержания 3 ноября полицейские назвали жалобу, поступившую якобы из магазина «Красное&Белое», где он и его трое товарищей приобрели продукты питания. Позже, по словам оппозиционера, уже в отделе полиции им пояснили, что некие «бдительные граждане» по телефону сообщили стражам порядка, что группа молодых людей на улице «что-то делает непотребное».

Иван Финогеев назвал озвученные полицейскими основания для задержания надуманными и предположил, что их действия связаны в первую очередь с намерением активистов «ПНВ», как и в 2015 году, провести одиночные пикеты в рамках официального митинга по случаю Дня народного единства.

В общей сложности четверо молодых оппозиционеров провели в отделе полиции №4 города Пензы несколько часов, после чего были отпущены.

На инцидент уже отреагировало реготделение движения «Левый фронт», где выразили свое возмущение «превентивными задержаниями активистов оппозиции».

Также ситуацию прокомментировала пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Согласно официальным данным, один из задержанных молодых людей — 16-летний подросток — находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних Первомайского района Пензы для рассмотрения.