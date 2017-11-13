Запись с пензенским чиновником-матерщинником отправлена на экспертизу — источник Политика

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Видеозапись, на которой заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков использует матерное слово, обращаясь к оппозиционеру Павлу Барабанщикову перед началом торжеств по случаю Дня народного единства, отправлена на экспертизу. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил информированный источник в мэрии.

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«Есть признаки, что запись смонтирована, а бранное слово туда добавлено умышленно, чтобы скомпрометировать чиновника», — сказал собеседник агентства, не уточнив при этом, какая именно организация проводит экспертизу и когда она будет завершена.

Источник также обратил внимание на тот факт, что активисты «Поколения нового времени», ранее потребовавшие уволить Владимира Попкова, до сих пор не обратились в полицию с заявлением о привлечении его к административной ответственности за мат.

«Это косвенно подтверждает наше предположение. А если внимательно послушать запись, то можно понять, что и Барабанщиков не без греха. В конце его фразы тоже слышится слово, напоминающее матерное», — напомнил он.

По словам собеседника агентства, никаких правовых оснований для увольнения Владимира Попкова с поста заместителя главы администрации Пензы нет.

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«С тем же успехом можно заклеймить позором и требовать исключить из рядов ОКП [официально незарегистрированная «Объединенная коммунистическая партия»] Арзамасцева, который публично обозвал зампреда Заксобрания Егорова. На такое поведение своего давнего друга «ПНВ» [«Поколение нового времени»] что-то не отреагировало массовой рассылкой по СМИ своих релизов», — отметил он.