Александр Водопьянов назначен главой администрации Городищенского района Политика

Городище, 15 ноября 2017. PenzaNews. Бывший глава администрации Наровчатского района Александр Водопьянов возглавил администрацию Городищенского района Пензенской области. Соответствующее решение принято в ходе 4-й очередной сессии собрания представителей четвертого созыва в минувший вторник, 14 ноября.

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Как сообщается на сайте администрации района, помимо Александра Водопьянова на вакантный пост претендовал начальник управления социальной защиты населения Сергей Коледов.

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Депутаты собрания представителей Городищенского района единогласно поддержали кандидатуру Александра Водопьянова.

Он приступит к работе в должности главы районной администрации в предстоящий четверг, 16 ноября.

Новый руководитель поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

«Главной целью социально-экономического развития Городищенского района является обеспечение эффективного экономического роста с целью сохранения социальной стабильности, повышения качества жизнеобеспечения населения», — сказал он.

Водопьянов Александр Викторович родился в селе Вьюнки Наровчатского района Пензенской области 13 июня 1960 года.

В 1983 году окончил Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния».

В 1983 году начал трудовую деятельность зоотехником-селекционером в колхозе Власть труда» Наровчатского района.

В 1984 году был избран заместителем председателя колхоза «Власть труда», в 1989 — секретарем парткома, в 1996 — председателем.

В 1998 году был назначен на должность главы администрации Наровчатского района.

В 2001 году завершил обучение в институте государственной службы и управления Пензенского государственного университета по программе «Государственное и муниципальное управление».

В 1998 году был назначен на должность главы администрации Наровчатского района Пензенской области.

27 сентября 2017 года его полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта.

18 октября 2017 году приступил к исполнению обязанностей главы администрации Городищенского района до подведения итогов конкурса на замещение вакантной должности.



С 16 ноября 2017 года — глава администрации Городищенского района.

Награжден медалью «За заслуги в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», памятной юбилейной медалью «50 лет общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы», благодарностью председателя Совета Федерации РФ, почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской», почетными грамотами главы региона, а также дипломом лауреата всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий».