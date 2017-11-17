Юлия Лазуткина получила мандат депутата пензенского Заксобрания Политика

Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков передал мандат депутата Законодательного собрания региона шестого созыва директору компании «СтройСпецБетон» Юлии Лазуткиной в пятницу, 17 ноября.

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Он стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Олега Мельниченко после его избрания членом Совета Федерации.

Как сообщает пресс-служба реготделения «Единой России», ранее Юлия Лазуткина представила в облизбирком документы, подтверждающие, что она не имеет ограничений в связи с замещением депутатского мандата.

Олег Мельниченко был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по областному избирательному округу. В общеобластной части списка «Единой Россией» он шел третьим номером. Юлия Лазуткина возглавляла региональную группу №3.