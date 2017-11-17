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Юлия Лазуткина получила мандат депутата пензенского Заксобрания

18:25 | 17.11.2017 | Политика

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Пенза, 17 ноября 2017. PenzaNews. Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков передал мандат депутата Законодательного собрания региона шестого созыва директору компании «СтройСпецБетон» Юлии Лазуткиной в пятницу, 17 ноября.

Юлия Лазуткина получила мандат депутата пензенского Заксобрания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Олега Мельниченко после его избрания членом Совета Федерации.

Как сообщает пресс-служба реготделения «Единой России», ранее Юлия Лазуткина представила в облизбирком документы, подтверждающие, что она не имеет ограничений в связи с замещением депутатского мандата.

Олег Мельниченко был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по областному избирательному округу. В общеобластной части списка «Единой Россией» он шел третьим номером. Юлия Лазуткина возглавляла региональную группу №3.
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