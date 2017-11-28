В Пензе оппозиционер оштрафован за оскорбление вице-спикера Заксобра словом на букву «м» Политика

Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Оппозиционер Павел Арзамасцев, который в социальной сети Facebook назвал заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области, члена фракции «Единая Россия» Сергея Егорова оскорбительным словом на букву «м», оштрафован на 1 тыс. рублей.

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Решение было принято мировым судьей в отсутствие вице-спикера регионального парламента и его представителя.

«Мотивировочной части мы еще не видели. Она будет только в пятницу [1 декабря]», — сообщил ИА «PenzaNews» Павел Арзамасцев.

По словам оппозиционера, он намерен обжаловать решение.

Комментируя ранее направленный запрос о том, является ли Сергей Егоров политическим деятелем, Павел Арзамасцев пояснил, что полученный от партии «Единая Россия» ответ не сыграл существенной роли.

«Пришел ответ, что он является депутатом Законодательного собрания и все, то есть ответ не полностью, но он приобщен [к материалам дела об административном правонарушении]», — сказал собеседник агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 сентября 2017 года оппозиционер Павел Арзамасцев разместил в одной из групп в Facebook высказывание в отношении заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области Сергея Егорова, назвав народного избранника словом из пяти букв, первая из которых «м».

31 октября по данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», материалы которого затем передали в судебный участок №6 Ленинского района Пензы.

Первое заседание состоялось 18 ноября. В ходе него было удовлетворено ходатайство Павла Арзамасцева сделать запрос, является ли Сергей Егоров политическим деятелем. По мнению оппозиционера, подтверждение этого статуса позволило бы ориентироваться на решение Европейского суда по правам человека, который определяет пределы допустимой критики политического деятеля шире, чем частного лица.