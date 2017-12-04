EN
01:57:54 Вторник, 5 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Состав президиума регполитсовета «Единой России» претерпел изменения

17:49 | 04.12.2017 | Политика

Печать

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Состав президиума регионального политсовета «Единой России» претерпел изменения по итогам XXIV конференции, состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в понедельник, 4 декабря.

Состав президиума регполитсовета «Единой России» претерпел изменения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Выступая перед однопартийцами, лидер пензенских единороссов, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин пояснил, что регполитсовет покидают Александр Астахов по собственному желанию и еще два человека.

«Дмитрий Анатольевич Лаврентьев был долгое время в нашем политсовете, работал и был членом президиума. Ну, и Иван Атяшкин стал членом Общественной палаты Пензенской области — по статусу это [совмещать] с политической деятельностью запрещено», — добавил он.

Читайте также

Савельев, Курдова и еще 16 человек вошли в регполитсовет «Единой России» в порядке ротации

Валерий Лидин предложил ввести в президиум трех человек — главу города Пензы Валерия Савельева, а также депутатов Законодательного собрания Пензенской области Ольгу Чистякову и Олега Кочеткова, которые ранее на конференции были избраны в региональный политсовет.

Эти кандидатуры не вызвали возражений и были поддержаны единогласно.

Таким образом, численный состав президиума регионального политсовета остался неизменным — в нем по-прежнему 25 человек.

Кроме того, на конференции из состава региональной контрольной комиссии были выведены Евгений Кострюков, который не может совмещать эти функции с работой в исполкоме партии, и депутат пензенской гордумы Георгий Тюрин — в связи с приостановлением его членства в «Единой России» после возбуждения уголовного дела.

Состав президиума регионального политсовета партии «Единая Россия»:

1. Лидин Валерий Кузьмич;
2. Трохин Василий Иванович;
3. Воронков Александр Геннадьевич;
4. Дворянинов Юрий Валентинович;
5. Еремкин Александр Иванович;
6. Макаров Михаил Николаевич;
7. Супиков Вадим Николаевич;
8. Рябихина Лариса Юрьевна;
9. Белозерцев Иван Александрович;
10. Безрукова Ульяна Александровна;
11. Гуляков Александр Дмитриевич;
12. Егоров Сергей Николаевич;
13. Кабельский Григорий Ефимович;
14. Кондрашин Виктор Викторович;
15. Космачев Вячеслав Владимирович;
16. Кочетков Олег Александрович;
17. Кувайцев Виктор Николаевич;
18. Митрошин Александр Николаевич;
19. Мутовкин Владимир Борисович;
20. Пышкин Дмитрий Александрович;
21. Руденский Игорь Николаевич;
22. Савельев Валерий Петрович;
23. Савин Валерий Александрович;
24. Сиротский Евгений Григорьевич;
25. Чистякова Ольга Александровна.
Актуальное
Читайте также
В Пензе будут действовать около 90 елочных базаров Полицейские вернули мужчине деньги и автомобиль, украденные у кафе на трассе
В Пензе избраны делегаты на съезд «Единой России» «МегаФон» предложил безлимитный трафик для общения в мессенджерах за границей
В Пензенской области напишут тест по истории Отечества Родителям тройни из Пензенского района пообещали земельный участок
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver