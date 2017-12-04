Состав президиума регполитсовета «Единой России» претерпел изменения Политика

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Состав президиума регионального политсовета «Единой России» претерпел изменения по итогам XXIV конференции, состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в понедельник, 4 декабря.

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Выступая перед однопартийцами, лидер пензенских единороссов, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин пояснил, что регполитсовет покидают Александр Астахов по собственному желанию и еще два человека.

«Дмитрий Анатольевич Лаврентьев был долгое время в нашем политсовете, работал и был членом президиума. Ну, и Иван Атяшкин стал членом Общественной палаты Пензенской области — по статусу это [совмещать] с политической деятельностью запрещено», — добавил он.

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Валерий Лидин предложил ввести в президиум трех человек — главу города Пензы Валерия Савельева, а также депутатов Законодательного собрания Пензенской области Ольгу Чистякову и Олега Кочеткова, которые ранее на конференции были избраны в региональный политсовет.

Эти кандидатуры не вызвали возражений и были поддержаны единогласно.

Таким образом, численный состав президиума регионального политсовета остался неизменным — в нем по-прежнему 25 человек.

Кроме того, на конференции из состава региональной контрольной комиссии были выведены Евгений Кострюков, который не может совмещать эти функции с работой в исполкоме партии, и депутат пензенской гордумы Георгий Тюрин — в связи с приостановлением его членства в «Единой России» после возбуждения уголовного дела.

Состав президиума регионального политсовета партии «Единая Россия»:

1. Лидин Валерий Кузьмич;

2. Трохин Василий Иванович;

3. Воронков Александр Геннадьевич;

4. Дворянинов Юрий Валентинович;

5. Еремкин Александр Иванович;

6. Макаров Михаил Николаевич;

7. Супиков Вадим Николаевич;

8. Рябихина Лариса Юрьевна;

9. Белозерцев Иван Александрович;

10. Безрукова Ульяна Александровна;

11. Гуляков Александр Дмитриевич;

12. Егоров Сергей Николаевич;

13. Кабельский Григорий Ефимович;

14. Кондрашин Виктор Викторович;

15. Космачев Вячеслав Владимирович;

16. Кочетков Олег Александрович;

17. Кувайцев Виктор Николаевич;

18. Митрошин Александр Николаевич;

19. Мутовкин Владимир Борисович;

20. Пышкин Дмитрий Александрович;

21. Руденский Игорь Николаевич;

22. Савельев Валерий Петрович;

23. Савин Валерий Александрович;

24. Сиротский Евгений Григорьевич;

25. Чистякова Ольга Александровна.