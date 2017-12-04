Состав президиума регполитсовета «Единой России» претерпел изменения
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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Состав президиума регионального политсовета «Единой России» претерпел изменения по итогам XXIV конференции, состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в понедельник, 4 декабря.
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Выступая перед однопартийцами, лидер пензенских единороссов, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин пояснил, что регполитсовет покидают Александр Астахов по собственному желанию и еще два человека.
«Дмитрий Анатольевич Лаврентьев был долгое время в нашем политсовете, работал и был членом президиума. Ну, и Иван Атяшкин стал членом Общественной палаты Пензенской области — по статусу это [совмещать] с политической деятельностью запрещено», — добавил он.
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Валерий Лидин предложил ввести в президиум трех человек — главу города Пензы Валерия Савельева, а также депутатов Законодательного собрания Пензенской области Ольгу Чистякову и Олега Кочеткова, которые ранее на конференции были избраны в региональный политсовет.
Эти кандидатуры не вызвали возражений и были поддержаны единогласно.
Таким образом, численный состав президиума регионального политсовета остался неизменным — в нем по-прежнему 25 человек.
Кроме того, на конференции из состава региональной контрольной комиссии были выведены Евгений Кострюков, который не может совмещать эти функции с работой в исполкоме партии, и депутат пензенской гордумы Георгий Тюрин — в связи с приостановлением его членства в «Единой России» после возбуждения уголовного дела.
Состав президиума регионального политсовета партии «Единая Россия»:
1. Лидин Валерий Кузьмич;
2. Трохин Василий Иванович;
3. Воронков Александр Геннадьевич;
4. Дворянинов Юрий Валентинович;
5. Еремкин Александр Иванович;
6. Макаров Михаил Николаевич;
7. Супиков Вадим Николаевич;
8. Рябихина Лариса Юрьевна;
9. Белозерцев Иван Александрович;
10. Безрукова Ульяна Александровна;
11. Гуляков Александр Дмитриевич;
12. Егоров Сергей Николаевич;
13. Кабельский Григорий Ефимович;
14. Кондрашин Виктор Викторович;
15. Космачев Вячеслав Владимирович;
16. Кочетков Олег Александрович;
17. Кувайцев Виктор Николаевич;
18. Митрошин Александр Николаевич;
19. Мутовкин Владимир Борисович;
20. Пышкин Дмитрий Александрович;
21. Руденский Игорь Николаевич;
22. Савельев Валерий Петрович;
23. Савин Валерий Александрович;
24. Сиротский Евгений Григорьевич;
25. Чистякова Ольга Александровна.