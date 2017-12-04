Дворянинов прокомментировал увольнение Савина из пензенского правительства Политика

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Уход Валерия Савина с поста вице-губернатора Пензенской области никак не повлиял на его статус в «Единой России». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил руководитель исполкома реготделения партии Юрий Дворянинов.

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Он отметил, что Валерий Савин по-прежнему является членом президиума регионального политсовета.

«Мы его не ротировали сейчас. […] Чем занимался, тем и занимается», — сказал Юрий Дворянинов, отвечая на соответствующие вопросы корреспондента агентства после XXIV конференции реготделения «Единой России», состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 4 декабря.

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Он также напомнил смысл слов, произнесенных на конференции губернатором Иваном Белозерцевым.

«Партия и правительство — это разные вещи», — подчеркнул Юрий Дворянинов.

На вопрос о том, какие задачи могут быть возложены на Валерия Савина в рамках подготовки к выборам президента России, которые состоятся в марте 2018 года, руководитель исполкома пояснил, что пока они не определены.

Комментируя отсутствие члена президиума на партийном мероприятии, Юрий Дворянинов отметил, что причины ему неизвестны.

«Я не могу знать», — сказал собеседник агентства.