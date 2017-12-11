Кувайцев вернул себе лидерство в медиарейтинге глав администраций столиц регионов ПФО Политика

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вернул себе лидерство в медиарейтинге глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, подготовленном компанией «Медиалогия».

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По итогам ноября медиаиндекс Виктора Кувайцева составил 7 тыс. 107 пунктов, что позволило ему занять первую строчку в окружном рейтинге и опередить главу администрации Уфы Ирека Ялалова, который возглавлял список в октябре и сентябре.

Еще раньше — в августе — первое место в ПФО по упоминаемости занимал глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.

Весь остальной период с начала 2017 года по июль лидером являлся Виктор Кувайцев.

Как отмечается в пояснительной записке к рейтингу, в ноябре СМИ цитировали озвученную мэром Пензы информацию о том, что на «красной линии» находится более 60 ветхих домов, 42 из которых планируется снести в 2018 году.

Кроме того, аналитики учли сообщения о рабочем выезде Виктора Кувайцева по крупным объектам строительства с целью проверки благоустройства прилегающих территорий.

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Медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.