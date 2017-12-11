EN
23:54:48 Понедельник, 11 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги

Кувайцев вернул себе лидерство в медиарейтинге глав администраций столиц регионов ПФО

16:23 | 11.12.2017 | Политика

Печать

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вернул себе лидерство в медиарейтинге глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, подготовленном компанией «Медиалогия».

Кувайцев вернул себе лидерство в медиарейтинге глав администраций столиц регионов ПФО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По итогам ноября медиаиндекс Виктора Кувайцева составил 7 тыс. 107 пунктов, что позволило ему занять первую строчку в окружном рейтинге и опередить главу администрации Уфы Ирека Ялалова, который возглавлял список в октябре и сентябре.

Еще раньше — в августе — первое место в ПФО по упоминаемости занимал глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.

Весь остальной период с начала 2017 года по июль лидером являлся Виктор Кувайцев.

Как отмечается в пояснительной записке к рейтингу, в ноябре СМИ цитировали озвученную мэром Пензы информацию о том, что на «красной линии» находится более 60 ветхих домов, 42 из которых планируется снести в 2018 году.

Кроме того, аналитики учли сообщения о рабочем выезде Виктора Кувайцева по крупным объектам строительства с целью проверки благоустройства прилегающих территорий.

Читайте также

Олег Мельниченко вошел в топ-50 медиарейтинга российских сенаторов

Медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.
Актуальное
Читайте также
Пензенские хоккеисты объявили акцию «Принеси на матч мягкую игрушку!» Под Кузнецком мужчина до смерти избил трубой знакомого своей сожительницы
В микрорайоне Арбеково демонтировано два павильона Белозерцев раскритиковал работу пензенского правительства по подготовке законопроектов
Пензенский губернатор предложил комплексно подходить к капремонту домов Губернатор потребовал следить за наполнением сайтов пензенских министерств
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver