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Олег Мельниченко вошел в топ-50 медиарейтинга российских сенаторов

15:37 | 08.12.2017 | Политика

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Пенза, 8 декабря 2017. PenzaNews. Олег Мельниченко, наделенный полномочиями члена Совета Федерации РФ – представителя от Законодательного собрания Пензенской области 26 сентября 2017 года, вошел в топ-50 ноябрьского медиарейтинга сенаторов, который подготовлен компанией «Медиалогия».

Олег Мельниченко вошел в топ-50 медиарейтинга российских сенаторов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, несмотря на то, что Олег Мельниченко является в рейтинге новичком, он сразу занял 40-ю строчку.

Его медиаиндекс составил 1 тыс. 283,7 пункта.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в компании «Медиалогия», среди заметных событий с участием сенатора — прошедший в Нижнем Новгороде форум «Молодежная политика сегодня: текущее положение, вызовы и перспективы». В его рамках состоялось заседание «Минин-центра», попечительский совет которого возглавил Олег Мельниченко.

Кроме того, в поле зрения аналитиков попали Дни Ямала в Совете Федерации. Основные мероприятия начались с рабочей встречи главы делегации региона с главой комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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Другой пензенский сенатор — Алексей Дмитриенко — в число 50 наиболее упоминаемых членов Совета Федерации не попал.

Основой для построения медиарейтинга российских сенаторов является медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.

При его расчете учитывается несколько параметров, в том числе влиятельность источника информации; характер упоминания объекта — позитивный, негативный или нейтральный; его роль в публикации — главная или эпизодическая; наличие прямой или косвенной речи.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 43 тыс. источников, среди которых — телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Данные рассчитаны 7 декабря 2017 года.
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