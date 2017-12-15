Дело в отношении Валерия Савина скомпрометирует не только его — мнение Политика

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное по материалам ФСБ в отношении бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», скомпрометирует не только его. Об этом говорится в статье Валентина Мануйлова «Деньги Савина? Или черная касса штаба Путина?», опубликованной в 45-м номере газеты «Улица Московская».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[...] Дело [...] скомпрометирует не только его самого [Валерия Савина], но и губернатора [Ивана Белозерцева], и ту часть властной элиты, что осталась после Бочкарева и по-прежнему управляет областью, распоряжается ресурсами, определяет, кому дать, а кому отказать в куске из областного бюджета», — пишет автор публикации.

«Очень вероятно, что на прицеле силовиков и другие персонажи из клиентелы Бочкарева, не только его племянник Вениамин. Время от времени называют имена вице-премьеров и министров, которых под давлением неопровержимых сведений могут еще до наступления нового года изгнать из правительства. Но до вчерашнего дня, до обысков у Савина, все это как-то вяло было», — отмечается в материале Валентина Мануйлова.