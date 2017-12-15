EN
02:17:26 Суббота, 16 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги

Дело в отношении Валерия Савина скомпрометирует не только его — мнение

20:40 | 15.12.2017 | Политика

Печать

Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное по материалам ФСБ в отношении бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», скомпрометирует не только его. Об этом говорится в статье Валентина Мануйлова «Деньги Савина? Или черная касса штаба Путина?», опубликованной в 45-м номере газеты «Улица Московская».

Дело в отношении Валерия Савина скомпрометирует не только его — мнение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[...] Дело [...] скомпрометирует не только его самого [Валерия Савина], но и губернатора [Ивана Белозерцева], и ту часть властной элиты, что осталась после Бочкарева и по-прежнему управляет областью, распоряжается ресурсами, определяет, кому дать, а кому отказать в куске из областного бюджета», — пишет автор публикации.

«Очень вероятно, что на прицеле силовиков и другие персонажи из клиентелы Бочкарева, не только его племянник Вениамин. Время от времени называют имена вице-премьеров и министров, которых под давлением неопровержимых сведений могут еще до наступления нового года изгнать из правительства. Но до вчерашнего дня, до обысков у Савина, все это как-то вяло было», — отмечается в материале Валентина Мануйлова.
Актуальное
Читайте также
Пензенские силовики обсудят состояние законности при регистрации сообщений о преступлениях В Пензе у «Коллажа» начала работу новогодняя ярмарка
Пензенская область стала лидером по вводу сельхозземель в севооборот Мэр Пензы лично оценил масштабы аварии, оставившей без тепла более 100 домов
Во дворах Пензы начали устанавливать живые ели Инспектор ДПС задержан под Пензой по подозрению в получении взятки
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver