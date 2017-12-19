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У пензенского Заксобрания прошел пикет в защиту врача Антона Столярова

11:35 | 19.12.2017 | Политика

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Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Активистка «Левого фронта» Марина Полубарова провела около здания Законодательного собрания Пензенской области одиночный пикет в защиту бывшего заведующего лабораторией онкодиспансера Антона Столярова, который лишился работы в связи с сокращением его должности.

У пензенского Заксобрания прошел пикет в защиту врача Антона Столярова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представители движения считают, что увольнение врача является политически мотивированным из-за его участия в выборах в региональный парламент в качестве кандидата от КПРФ, а причастным к этому кадровому решению может быть заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области, единоросс Сергей Егоров, который был конкурентом Антона Столярова по одномандатному округу №3.

Именно поэтому Марина Полубарова, стоя у въезда на парковку парламента, держала в руках плакат с надписью «Господин Егоров, мы ждем ответа! За что сократили врача Столярова?»

Одиночная акция началась примерно в 8.40 — перед заседанием фракции «Единая Россия», назначенного на 9.00, а закончилось около 10.00, когда депутаты других партий, а также официальные лица прибыли на сессию Законодательного собрания Пензенской области.

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Пресс-секретарь реготделения «Левого фронта» Сергей Падалкин в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» напомнил, что представители движения уже проводили аналогичные пикеты 24 ноября — перед прошлой сессией регионального парламента, а затем устроили акцию прямого действия с гробом и венком около здания министерства здравоохранения Пензенской области, которая вызвала широкий общественный резонанс.

«Мы считаем, что увольнение Столярова — это политический процесс, и в угоду чьим-то политическим интересам область лишилась такого крупного специалиста. Я напомню, что на его обучение государство потратило большие деньги — он неоднократно проходил стажировку и в Москве, и за рубежом», — пояснил оппозиционер.

Он добавил, что Антона Столярова вынуждают уехать работать в другой регион.

«А специалистов такого уровня у нас больше нет, поэтому мы эту кампанию в его защиту продолжаем и продолжаем ждать от депутата Егорова ответа, за что на самом деле сократили врача Столярова и какое отношение господин Егоров к этому имеет, если имеет», — уточнил пресс-секретарь движения.
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