В Пензе суд не стал отменять штраф за оскорбление вице-спикера Заксобрания Политика

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы оставил без изменения постановление мирового судьи, в соответствии с которым оппозиционер Павел Арзамасцев оштрафован на 1 тыс. рублей за оскорбление заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области, члена фракции «Единая Россия» Сергея Егорова словом из пяти букв, первая из которых «м».

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«Мотивировочная часть будет в пятницу [29 декабря] готова», — сообщил ИА «PenzaNews» Павел Арзамасцев, добавив, что после ее получения намерен обращаться в вышестоящую инстанцию — областной суд.

По его словам, ни Сергей Егоров, ни его представитель на состоявшееся заседание не явились.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 сентября 2017 года оппозиционер Павел Арзамасцев разместил в одной из групп в Facebook высказывание в отношении заместителя председателя Законодательного собрания Пензенской области Сергея Егорова, назвав народного избранника словом из пяти букв, первая из которых «м».

31 октября по данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», материалы которого затем передали в судебный участок №6 Ленинского района Пензы.

28 ноября мировой судья вынес постановление о признании Павла Арзамасцева виновным в совершении правонарушения и назначении штрафа в размере 1 тыс. рублей.