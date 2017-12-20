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Юрий Квитка открестился от страницы в соцсети с критикой «Термодома»

13:54 | 20.12.2017 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Пензенский поэт, житель города «Спутник» Юрий Квитка заявил, что страница в социальной сети Facebook, на которой ранее было размещено мнение о стиле работе производственно-коммерческой фирмы «Термодом» и компетентности ее сотрудников, не принадлежит ему. Об этом говорится в материалах дела о защите деловой репутации, размещенных на сайте Арбитражного суда региона.

Юрий Квитка открестился от страницы в соцсети с критикой «Термодома»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ответчик [Юрий Квитка] иск не признал, в пояснении сослался на доводы отзыва, в котором указал, что страница в социальной сети Facebook, на которой были размещены порочащие сведения, ему не принадлежит», — гласит текст определения от 18 декабря.

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С учетом необходимости предоставления дополнительных доказательств по делу и уточнения правовых позиций сторон назначено повторное предварительное судебное заседание. Оно состоится 15 января.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ноябре 2017 года производственно-коммерческая фирма «Термодом» подала иск о защите деловой репутации к пензенскому поэту, жителю города «Спутник» Юрию Квитке.

Основанием для этого стала запись, размещенная в социальной сети Facebook 16 августа — спустя примерно неделю после визита в город «Спутник» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. По мнению истца, она содержит сведения, не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию компании и наносящие ущерб взаимоотношениям с клиентами, партнерами и потенциальными покупателями.
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