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Иван Белозерцев вошел в топ-20 губернаторов-блогеров

16:08 | 27.12.2017 | Политика

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Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев занял 16 место в рейтинге глав регионов, ведущих собственные блоги, который составлен компанией «Медиалогия» по итогам 2017 года.

Иван Белозерцев вошел в топ-20 губернаторов-блогеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, индекс цитируемости пензенского губернатора составил 85,6 пункта.

Как отмечается в пояснительной записке, СМИ активно ссылались на сообщение Ивана Белозерцева в «Твиттере» о введении режима повышенной готовности в связи с нарушением теплоснабжения в Пензе после аварии на ТЭЦ-1, произошедшей в январе.

Лидером рейтинга с большим отрывом стал глава Чечни Рамзан Кадыров, его индекс цитируемости составил 6 тыс. 559 пунктов.

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Второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин с показателем 4 тыс. 377,7 пункта. Третьим стал глава Крыма Сергей Аксенов — 1 тыс. 383,3 пункта.

В рейтинг «Медиалогии» вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Основой для его построения стал индекс цитируемости, определяемый по методике компании.

Рейтинг построен на основе базы средств массовой информации, включающей в себя более 43 тыс. источников, в числе которых телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Данные рассчитаны 26 декабря 2017 года.
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