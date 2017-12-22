В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о гибели мужчины на ТЭЦ-1 Криминал

Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. 41-летний начальник смены котлотурбинного цеха и 58-летний старший мастер по ремонту оборудования пензенской ТЭЦ-1 филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах», из-за чего погиб мужчина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, эти должностные лица 26 января 2017 года при проведении ремонтно-восстановительных работ на подогревателе высокого давления (ПВД) турбогенератора ТЭЦ-1 грубо нарушили правила безопасности, разработанные в целях предотвращения аварийных ситуаций на опасном производственном объекте. Они не проконтролировали отсутствие в зоне пневмоиспытания ПВД работников ремонтной бригады, при проведении испытания допустили использование водяного пара и не убедились в наличии стягивающих шпилек ПВД. В результате нарушения правил безопасности произошло поднятие подогревателя высокого давления, которым была повреждена кровля котлотурбинного цеха», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что из-за обрушения кровли погиб 52-летний член ремонтной бригады и причинен крупный ущерб предприятию.

Светлана Артамонова уточнила, что уголовное дело будет передано в Железнодорожный районный суд Пензы.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая сообщила ИА «PenzaNews», что уголовным делом занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР России по Пензенской области.

Читайте также

В Пензе работы по восстановлению теплоснабжения не прерываются ни на минуту

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 26 января 2017 года на пензенской ТЭЦ-1 произошло частичное обрушение кровли, и была нарушена работоспособность турбогенератора №5. Погиб человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В тот же день были зафиксированы повреждения на магистральных сетях. Несколько сотен домов остались без тепла.

В большинстве микрорайонов теплоснабжение было оперативно восстановлено, однако на Севере коммунальные службы столкнулись с проблемами. Часть труб там замерзла, было принято решение произвести их замену. Работы, несмотря на 20-градусный мороз, не останавливались ни на минуту.

К 31 января подача тепла была восстановлена в полном объеме.

В феврале в компании «Т Плюс» сообщили, что турбогенератор №5 вновь готов к эксплуатации.